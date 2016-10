Welzijnsinstellingen Noordwijk zien fusie wel zitten

NOORDWIJK - Welzijnsorganisaties en politiek zijn enthousiast over de oprichting van een overkoepelende instantie in Noordwijk. Die moet zorgen dat mantelzorgers die overbelast raken hulp krijgen. Maar ook dat er steun komt voor mensen die ver van de arbeidsmarkt afstaan.

Door Peter van der Hulst - 7-10-2016, 9:00 (Update 7-10-2016, 9:00)

Het Vrijwilligerssteunpunt, de Stichting Welzijn Senioren (WSN) en het Steunpunt Mantelzorg zullen op termijn in de nieuwe organisatie opgaan. Die wordt ook verantwoordelijk voor de exploitatie van de dienstencentra.

Waar de aparte welzijnsinstellingen zich tot nu toe vooral richtten op ouderen, daar richt ’Welzijn Noordwijk’ zich straks op iedereen boven de 18 jaar. Het jeugd- en jongerenwerk valt vooralsnog niet onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe instantie. De gemeente fungeert als opdrachtgever van ’Welzijn Noordwijk’, maar de instelling maakt zelfstandig uit hoe ondersteuning wordt gegeven.

,,Gaandeweg zullen we kijken wat aan de orde moet komen. Wellicht zullen we activiteiten laten vervallen om nieuwe taken op te kunnen pakken’’, aldus WSN-secretaris Frans Bruinzeel. Hij stelt voor om eerst voor een periode van drie jaar aan de slag te gaan. ,,Dan kunnen we evalueren en kijken of er wijzigingen nodig zijn.’’

Bruinzeel verwacht dat de nieuwe organisatie in de toekomst voor de nodige besparingen kan zorgen. Doordat individuele problemen door welzijnswerk vroegtijdig kunnen worden geconstateerd, kunnen dure zorgkosten in veel gevallen worden uitgesteld, of zelfs voorkomen.