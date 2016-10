Don Bosco in Lisse wordt villawijkje

tekening adriaan van erk ontwikkeling Een impressie van hoe het nieuwe wijkje er uit kan komen te zien.

LISSE - Twaalf grote kavels van gemiddeld zevenhonderd vierkante meter waar de eigenaren naar eigen inzicht een villa op mogen bouwen. Zo wordt de grond van de voormalige Don Boscoschool in Lisse ingevuld. Gisteren tekenden de gemeente en projectontwikkelaar Adriaan van Erk een zogeheten gronduitgifteovereenkomst.

Door Paul de Vlieger - 7-10-2016, 10:00 (Update 7-10-2016, 10:00)

Het wijkje Don Bosco is het tweede project van drie die Van Erk in Lisse uitvoert. Het eerste was de bouw van woningen op de grond van de voormalige CNB aan de Grachtweg. Het bedrijf uit Bergambacht...