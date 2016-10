’Gluren bij de buren’ in Lisse gaat op herhaling

LISSE - Gezellig met buurtgenoten naar een optreden luisteren. Het kan in Lisse, waar dit weekend het ’Gluren bij de buren’-festival wordt gehouden.

Door Sabrina Oldenburger - 7-10-2016, 11:00 (Update 7-10-2016, 11:00)

Vorig jaar werd het huiskamerfestival voor het eerst in Lisse gehouden, in de Poelpolder. Dat was ter ere van het 50-jarig bestaan van de wijk. Dit jaar is het programma uitgebreid. Behalve in de Poelpolder zijn er ook optredens in de wijken Berkhout en Centrum. In totaal doen zo’n zestig woonkamers mee.

„Het programma is heel breed. Er treden bandjes op, er worden gedichten voorgelezen en tekensessies gehouden. Ook geeft iemand een workshop salsadansen”, vertelt Nienke Wessel van Stichting Gluren bij de Buren Lisse.

Ook de Lissense Jeugdtheaterschool Flores laat van zich horen met drie korte optredens op zaterdag. „Vorig jaar hebben we een voorstelling gemaakt in de speeltuin. Die gaan we speciaal voor dit festival nog een keer opvoeren”, vertelt Remco Went van de theaterschool. „De scholieren zijn tussen de 12 en 15 jaar. Ze voelen zich geen kind meer, maar zijn ook nog niet volwassen. De voorstelling gaat over hun plek in de wereld: wie ben ik, waar hoor ik?”

Het jeugdtheater is zo ongeveer het enige aanbod voor kinderen. Wessel: ,,Helaas hebben we geen goochelaar of clown kunnen krijgen. Dus als mensen volgend jaar willen voorlezen of knutselen met de kleintjes: graag!”

Het volledige programma met locaties is te vinden op glurenbijdeburen-lisse.nl. Elk optreden is gratis toegankelijk, duurt een half uur en wordt drie keer per dag opgevoerd.