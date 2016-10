’Ik ben anders dan ik overkom’

Foto Hielco Kuipers Hans Knapp: ,,Dat alle scholen in Noordwijkerhout in nieuwe huisvesting zitten, daar ben ik trots op.’’

NOORDWIJKERHOUT - Opeens was hij weg, wethouder Hans Knapp van Noordwijkerhout. Vorige week dinsdag kondigde hij zijn vertrek aan, twee dagen later stemde de gemeenteraad in met zijn vertrek en werd direct zijn opvolger, Martijn Bilars, aangesteld. Tien vragen aan de voormalige generaal bij defensie die al 42 jaar in de plaatselijke politiek zit en - met een tussentijdse onderbreking van vier jaar - negentien jaar wethouder was in zijn dorp.

Door Paul de Vliegerp.de.vlieger@hollandmediacombinatie.nl - 7-10-2016, 9:30 (Update 7-10-2016, 9:30)

Waarom stopt u opeens?

Hans Knapp: ,,Om persoonlijke redenen. Veel meer wil...