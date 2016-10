Man op motorfiets rijdt 47 kilometer te hard in Lisse

LISSE - Op de Zwartelaan in Lisse heeft vrijdagochtend een snelheidscontrole plaatsgevonden. Een man op een motorfiets reed 47 kilometer te hard.

Door Jan Balk - 7-10-2016, 13:03 (Update 7-10-2016, 13:03)

De maximum snelheid op de Zwartelaan is 60 kilometer per uur en de man op de motorfiets reed 107 kilometer. De motorrijder heeft een bekeuring gekregen. Ook drie automobilisten, die 97, 105 en 88 kilometer per uur reden, kregen een bon.