Fietser en scooterrijdster in botsing in Katwijk

Foto’s: Leon Gielen Bekijk Fotoserie

KATWIJK - Een fietser en scooterrijdster zijn vrijdagmiddag met elkaar in botsing gekomen in de Princestraat in Katwijk. Zowel de fietser als de scooterijdster met haar bijrijdster kwamen ten val.

Door Lotte Verheul - 7-10-2016, 15:44 (Update 7-10-2016, 15:48)

Een ambulance is ter plaatse gekomen, waarna de scooterrijdster en haar bijrijdster onderzocht konden worden. Beide zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft de gegevens van beide partijen genoteerd. De scooter liep schade op en is door een bekende van de bestuurster naar huis gereden.

Het verkeer ondervond veel last tijdens het ongeval, omdat het een eenrichtingsweg was.