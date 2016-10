Wandelvoetbal bij SJC: ’Ik had niet gedacht ooit nog te spelen’

Hielco Kuipers Fotoprodukties Seniorenvoetbal bij SJC in Noordwijk

NOORDWIJK - 60-plussers die als jonge mannen over het voetbalveld bewegen. Het kan in Noordwijk. Bij voetbalclub SJC kunnen senioren elke woensdag een potje wandelvoetbal spelen.

Door Sabrina Oldenburger - 8-10-2016, 10:00 (Update 8-10-2016, 10:00)

Rob Hoogervorst (59), bestuurslid van SJC, is de jongste speler. Hij is tevens een van de initiatiefnemers die de van oorsprong Engelse voetbalvorm naar Noordwijk heeft gehaald. „Wie had gedacht dat ik ooit nog zou voetballen, is de achterliggende gedachte’’, legt Hoogervorst uit.

De sportmiddag begint in de kantine. „Effe een bakkie doen!” roepen de mannen bij...