Monumentenlijst Noordwijk uitgesteld

NOORDWIJK - De vaststelling van een gemeentelijke monumentenlijst in Noordwijk is uitgesteld. Hoewel er een door deskundigen opgestelde lijst met 63 potentiële panden en objecten op tafel ligt, wil het college onderzoeken of de totstandkoming alsnog op basis van vrijwilligheid moet gebeuren.

Door Peter van der Hulst - 8-10-2016, 10:00 (Update 8-10-2016, 10:10)

VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig vinden het maar niets dat historische bouwwerken op een gemeentelijke monumentenlijst komen zonder dat de eigenaren daar invloed op hebben. Het college van burgemeester en wethouders kan zelfstandig oude panden, bijzondere keermuren of...