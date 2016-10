Overeenkomst Bever nog niet ondertekend

NOORDWIJK - De intentieovereenkomst tussen Bever Holding en de gemeente Noordwijk over de ontwikkeling van toplocaties in de badplaats is nog niet ondertekend.

Door Peter van der Hulst - 8-10-2016, 17:08 (Update 8-10-2016, 17:08)

De door de gemeente opgelegde dwangsommen werken volgens wethouder Hans Bakker ’vertragend’. De boetes zijn opgelegd omdat Bever panden liet verpauperen. Bakker: ,,De intentieovereenkomst ligt er. Er moet alleen nog een handtekening onder.’’ Tot vertraging hoeft dit volgens de wethouder niet te leiden. Zo zijn twee architectenbureaus geselecteerd die al bezig zijn met eerste schetsen voor locaties als Gat van Palace en Vuurtorenplein.