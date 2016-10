CDA’er Keijzer stelt Kamervragen over De Branding

NOORDWIJK - Kamerlid Mona Keijzer (CDA) heeft schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Martin van Rijn over de wijze waarop de gemeente Noordwijk de voormalige bewoners van De Branding hulp heeft geboden.

Door Peter van der Hulst - 9-10-2016, 17:09 (Update 9-10-2016, 17:09)

Keijzer doet dit naar aanleiding van een artikel in deze krant met de kop ’Wethouder Fles en CDA Noordwijk nemen elkaar de maat’. In het voormalige hotel vonden mensen die geen thuis meer hadden onderdak. Omdat het pand niet meer aan de eisen van brandveiligheid voldeed is het per 1 september...