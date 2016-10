Automobilist rijdt weg na ongeval scooter in Lisse

Foto’s: Leon Gielen Bekijk Fotoserie

LISSE - Een scooterrijder is vrijdagavond hard onderuit gegaan toen hij op het fietspad op de Heereweg moest remmen voor een auto.

Door Lotte Verheul - 7-10-2016, 21:52 (Update 7-10-2016, 21:52)

De scootterrijder reed op de N208 op het fietspad, toen hij hard moest remmen voor een Volvo. De Volvo nam voorrang, maar kwam uit een uitrit.

Door het harde remmen kwam de scooterrijder ten val. De scooter heeft flinke schade opgelopen.

De automobilist is er vandoor gegaan en de politie is op zoek naar deze man. De scooterrijder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.