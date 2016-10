De op- en afrit waar iedereen blij van wordt

Foto Hielco Kuipers Een gezelschap van buurtbewoners, bestuurders, bouwers en veilingmensen opent in de verte de nieuwe op- en afrit tussen de A44 en FloraHolland .

RIJNSBURG/OEGSTGEEST - Eigenlijk is het gek dat ’ie er niet veel eerder is gekomen, de rechtstreekse op- en afrit tussen de A44 en het terrein van bloemenveiling Royal FloraHolland. Gistermiddag was de officiële opening van het stuk asfalt dat iedereen, maar dan ook echt iedereen, blij heeft gemaakt.

Door Paul de Vlieger - 8-10-2016, 10:09 (Update 8-10-2016, 10:09)

De op- en afrit werd al op 22 juli van dit jaar in gebruik genomen, maar omdat ze eerst even wilde aankijken hoe het zou uitpakken, werd een feestelijke ingebruikname een paar maandjes uitgesteld....