Snelle cocaïnedealers in dure wagens of suffe loopjongens?

DEN HAAG/KATWIJK/NOORDWIJK - Zijn Ben A. (27) uit Katwijk en Ahmad M. uit Noordwijk (21) snelle dealers die makkelijk geld wilden verdienen met de cocaïnehandel? Of zijn het suffe loopjongens van de grote drugsbaas? Het OM is overtuigd van het eerste.

Door Jan Jaap Broekhuijsen - 8-10-2016, 10:12 (Update 8-10-2016, 11:44)

De officier van justitie eiste bij de Haagse rechtbank tegen beide mannen werkstraffen van 150 uur en twee maanden voorwaardelijk.

In 2014 zouden ze in een dure BMW en Mercedes gebruikers in Noordwijk en omstreken van cocaïne hebben voorzien. Agenten zagen beide mannen regelmatig opduiken in het lokale uitgaansleven.

In de parkeergarage waar ze hun bolides stalden, werden plastic zakjes met resten cocaïne gevonden. De mannen werden aangehouden in de zomer van 2014, net toen ze in Huis ter Duin wilden gaan kijken naar de bruiloft van een bekende profvoetballer. Agenten vonden op het lichaam van de Noordwijker ook een zakje met cocaïneresten.

Wel raar

,,Ik weet ook niet hoe dat daar kwam”, zei de verdachte bij de rechtbank. ,,Het is wel raar”, gaf hij toe. De Katwijker wilde helemaal niets zeggen over zijn betrokkenheid bij drugshandel. ,,Ik zat toen in een slechte periode.”

Volgens de advocaten van beide mannen is het politieonderzoek niet goed uitgevoerd. Observerende agenten zouden Ahmad M. en zijn broers door elkaar hebben gehaald. De snelle Mercedes was van een van hen, en niet van Ahmad.

De advocaat van Ben A. verklaarde dat deze verdachte niet meer was dan een loopjongen van de hoofdverdachte, die al tot een zware celstraf is veroordeeld. ,,Deze man had vele loopjongens rondlopen.”

Te hoog

Volgens de officier van justitie zouden beide verdachten eigenlijk een celstraf van zes maanden moeten krijgen. Maar omdat ze zo lang hebben moeten wachten op hun rechtszaak, eiste ze toch niet meer dan een werkstraf.

De advocaten vonden de strafeis nog veel te hoog. ,,Mijn cliënt heeft misschien de schijn tegen zich, maar er is geen bewijs van cocaïnehandel”, zegt de advocaat van M.

Uitspraak over twee weken.