Belasting op terrassen in Lisse

LISSE - Lisse voert precariobelasting in voor het hebben van terrassen op gemeentegrond. Om de horeca niet direct met een hoge kostenpost de confronteren, komt er een overgangstermijn van drie jaar.

Door Paul de Vliegerp.de.vlieger@hollandmediacombinatie.nl - 10-10-2016, 8:00 (Update 10-10-2016, 8:00)

In Lisse betalen horecaondernemers nu nog ’een schijntje’ voor het gebruik van gemeentegrond. De regeling is bovendien al oud en al jaren niet geïndexeerd. De 26 Lissese ondernemers die een terras hebben, betalen nu tezamen slechts 1400 euro. Na de overgangstermijn, in 2019, wordt dat circa 19.000 euro.

