BB uit Katwijk wint Duurzaamheidsprijs

NOORDWIJK/BOLLENSTREEK - Bij een schoonmaakbedrijf denk je niet onmiddelijk aan duurzaamheid. Toch kan ook zo’n bedrijf wel degelijk milieubewust werken, bewijst het Katwijkse BB Dienstverlening. Het leverde het bedrijf de Duurzaamheidsprijs Bollenstreek 2016 op.

Door Sabrina Oldenburger - 11-10-2016, 12:00 (Update 11-10-2016, 12:00)

De prijs werd gisteren uitgereikt in het Palace Hotel in Noordwijk, op de nationale Dag van de Duurzaamheid. Dat gebeurde voor de zevende keer. In 2009 begon de Duurzaamheidsprijs als een initiatief van Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout. In de loop der jaren haakten ook andere Bollenstreekgemeenten aan. Katwijk...