Kwam de Zaanse Monet uit Rijnsburg?

foto Erik Rietman De nieuwe Monet.

ZAANDAM - Stadsgids, schrijver en fotograaf Jeroen Breeuwer denkt dat de laatste Monet die gevonden is geen Zaanse molen toont, maar een uit Rijnsburg.

Door Rob Swart - 10-10-2016, 16:41 (Update 10-10-2016, 17:28)

De aquarel van een molen doet Breeuwer niet aan een Zaanse molen denken. Bladerend in het boek Monet in Holland ziet hij wel overeenkomsten met de molens die Monet in 1886 in de bollenstreek maakte.

Gert Schouten van de Stichting Monet in Zaandam betwijfelt of Breeuwer het bij het rechte eind heeft. Hotel De Beurs is volgens de beschrijving...