Negen vuurwerkvrije zones in Teylingen

TEYLINGEN - Op negen plekken in Teylingen mag tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk meer worden afgestoken. Dit tot grote tevredenheid van Ben Verhoef van Park Rusthoff in Sassenheim, één van de vuurwerkvrije zones. „Dit is perfect. Echt goed nieuws.”

Door Roy Hazenoot - 11-10-2016, 7:07 (Update 11-10-2016, 7:07)

Verhoef heeft goede hoop dat het verbod een rustiger jaarwisseling tot gevolg heeft. „Het geknal zorgde altijd voor veel onrust op de kinderboerderij. Daarnaast leverde het een hoop rotzooi op.”

Kinderboerderijen

Naast Park Rusthoff heeft het college van B en W acht andere gebieden rondom...