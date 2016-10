Boot in brand op Kagerplassen in Warmond

WARMOND - Op een boot op de Kagerplassen in Warmond is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken.

Dit gebeurde omstreeks kwart voor vier. De vlammen waren van veraf te zien. De locatie was alleen per boot te bereiken, de brandweer heeft blusboten ingezet.

De brandweer heeft het vuur weten te blussen maar de schade aan het vaartuig is groot. Het is niet bekend of er mensen op de boot waren toen de brand uitbrak.