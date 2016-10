Schaken tussen de sterren in Noordwijk

Jordy Kortekaas

NOORDWIJK - Rob van den Berg bestudeert geconcentreerd de stelling op zijn schaakbord. De directeur van Space Expo nam het maandagavond in eigen huis op tegen Hans Böhm tijdens een simultaanwedstrijd.

Is de locatie voor Van den Berg bekend terrein, de meeste deelnemers aan de bijzondere simultaan met de Nederlandse topschakers Loek van Wely en Hans Böhm moeten zich in de ruimte hebben gewaand. Ongeveer zestig schakers deden hun zetten in het Noordwijkse bezoekerscentrum temidden van allerlei objecten uit de ruimtevaart. Met de simultaanwedstrijd werd stilgestaan bij het 80-jarige bestaan van schaakvereniging Daniël Noteboom. Omdat Noordwijk de ’Space to be maand’ viert, was Space Expo gastheer. De openingszetten werden gedaan door astronaut André Kuipers en astronoom Kees de Jager.