Brug Northgo College krijgt alle kleuren van de regenboog

Foto Hielco Kuipers

NOORDWIJK - Verschillende gemeenten, bedrijven en organisaties hadden dinsdag de regenboogvlag in top hangen en zebrapaden kregen een veelkleurig uiterlijk. Het Northgo College had zo zijn eigen manier om stil te staan bij Coming Out Day.

Leerlingen namen de spuitbus ter hand om de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en violet aan te brengen op de brug bij de school. Ze vroegen zo aandacht voor de acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders. Zelfs de vuurtoren van Noordwijk kreeg een bontgekleurd uiterlijk.