Vijf aanhoudingen in verband met schietpartij Noordwijk

Foto: Archief ANP

NOORDWIJK - Drie vrouwen en twee mannen zijn onlangs aangehouden omdat ze er van verdacht worden betrokken te zijn geweest bij een schietpartij in Noordwijk. Dat meldt de politie woensdag.

Door Jan Balk - 12-10-2016, 12:31 (Update 12-10-2016, 12:33)

De schietpartij vond donderdag 28 januari plaats. Een 44-jarige man uit Oegstgeest liep rond 21:00 uur met zijn vijftienjarige zoon over het fietspad bij het duingebied toen hij bij de rotonde op de Koningin Astrid Boulevard een man voor een grote donkere auto zag staan. Deze man schoot op het slachtoffer, stapte in de auto en reed weg. Het slachtoffer is die dag naar het ziekenhuis gebracht. Hij maakt het nu naar omstandigheden goed.

In verband met de schietpartij werden er woensdag 21 september al drie mannen en twee vrouwen aangehouden. Daarnaast zijn er tijdens verschillende huiszoekingen vuurwapens aangetroffen.

De politie kwam de verdachten op het spoor door onder meer sporenonderzoek en camerabeelden. Het gaat om een 50-jarige Noordwijker, een 39-jarige Rijnsburger, een 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 52-jarige vrouw uit Voorhout en een 31-jarige vrouw uit Noordwijk. De twee vrouwen werden aangehouden omdat er in de woning, waar zij op dat moment verbleven meerdere vuurwapens waren aangetroffen. Zij zijn na verhoor weer in vrijheid gesteld. Ook de 39 jarige Rijnsburger is inmiddels weer op vrije voeten. De Noordwijker en de man zonder vaste woon- of verblijfplaats zitten nog vast.