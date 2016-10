Regels voor terrassen op Andreasplein

Archieffoto Hielco Kuipers Eetfestijn Rrrollend Katwijk op het Andreasplein.

KATWIJK - Terrassen midden op het Andreasplein en in de middenstrook van de Princestraat in het centrum van Katwijk aan Zee zijn volgend zomerseizoen waarschijnlijk mogelijk. De gemeente Katwijk wil nieuwe regels opstellen.

Door Alieke Hoogenboom - 12-10-2016, 16:28 (Update 12-10-2016, 16:28)

In het bestemmingsplan staat momenteel dat zogeheten ’eilandterrassen’ die bij een horecazaak horen niet zijn toegestaan. Alleen per individueel geval wordt nog weleens onderzocht of van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. Gevelterrassen mogen wel. Een aantal ondernemers hebben al aangegeven zo’n eilandterras te willen. Afgelopen zomer heeft het gemeentebestuur...