Speurwerk voor Rijnsburgs bijnamenboek eindelijk klaar

RIJNSBURG - Het speurwerk van Agnes Korebits-Van Egmond zit erop. Op donderdag 3 november presenteert ze in gemeenschapshuis De Burgt het boek Rijnsburgse Bijnamen. Daarna is de uitgave met foto’s en anekdotes in lokale boekhandels te koop.

Door Alieke Hoogenboom - 13-10-2016, 9:00 (Update 13-10-2016, 9:00)

In het naslagwerk worden duizend bijnamen vermeld en van ongeveer zeshonderd heeft Korebits-Van Egmond de herkomst weten te achterhalen. Zelf is ze ’d’r ientje van’ Piemer en De Bok.

Het idee voor een bijnamenboek ontstond als een verjaardagscadeau, maar al snel werd het een groot project. Bijna drie jaar heeft ze gezocht naar bijnamen die de dorpelingen soms ongevraagd kregen. Bram Pikkie, Kruizenruiker, Appeltje-Peertje, Jan kommie vreten en Coloradokever zijn zomaar wat namen die in het boek voorkomen.

De boekpresentatie begint om 19.30 uur, toegang is gratis.