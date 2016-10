Miljoenenprojecten worden onderzocht

TEYLINGEN - De Rekenkamercommissie van Teylingen gaat onderzoek doen naar de totstandkoming van de nieuwbouw van de Andreasschool in Voorhout, de herinrichting van recreatie-eiland Koudenhoorn en de bouw van brede school Kloppend Hart in Warmond. Dat zijn drie miljoenenprojecten waar gemeente Teylingen een grote vinger in de pap heeft gehad.

Door Roy Hazenoot r.hazenoot@hollandmediacombinatie.nl - 13-10-2016, 8:04 (Update 13-10-2016, 8:04)

,,Er is nooit echt onderzoek naar gedaan’’, licht Lisanne Korteling, secretaris van de commissie toe. Ze heeft geen signalen ontvangen dat er iets is misgegaan. Dat is dan ook niet de reden...