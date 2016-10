Zoektocht naar Brittenburg houdt niet op

foto Hielco Kuipers Henk Hegeman en Tom Buijtendorp willen op zoek naar de Brittenburg.

KATWIJK - Zal het mysterie van de ruïne Brittenburg eindelijk worden ontrafeld? Als het aan archeologen Henk Hegeman en Tom Buijtendorp ligt wel. Een nieuwe 3D-techniek van de Universiteit Gent moet sporen van de burcht in de waterbodem vlak voor de Katwijkse kust in kaart gaan brengen. „Ik heb een sterk vermoeden waar Brittenburg ligt en wat het is geweest”, zegt Buijtendorp die zich sinds twintig jaar in het raadsel verdiept.

Door Alieke Hoogenboom - 13-10-2016, 9:00 (Update 13-10-2016, 9:00)

Met de veelgehoorde theorie dat de Brittenburg is weggespoeld, nemen Henk...