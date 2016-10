Burgemeester Teylingen: ’Hoe kan je dit laten liggen?’

WARMOND - De Teylingse burgemeester Carla Breuer reageert geschokt op de vondst van gegevens van mogelijk duizenden Warmonders in het voormalige gemeentehuis van het dorp. „Hoe kan je dit gewoon op zolder later liggen?”, vraagt ze zich af.

Door Roy Hazenoot - 13-10-2016, 7:00 (Update 13-10-2016, 9:27)

Met verbazing constateert ze dat een doos met digitale reservekopieën van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) met namen, adressen, burgerlijke staat, nationaliteiten en Burgerservicenummers van inwoners na de verhuizing in 2006 is blijven liggen in het gebouw.

„We weten niet om hoeveel mensen het gaat”, meent...