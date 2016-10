Gegevens van Warmonders voor oprapen

WARMOND - Op de zolder van het voormalige gemeentehuis van Warmond heeft tien jaar lang privacygevoelige informatie van mogelijk duizenden inwoners voor het oprapen gelegen.

Door Roy Hazenoot - 13-10-2016, 9:28 (Update 13-10-2016, 9:56)

Na de verhuizing naar het bestuurscentrum in Voorhout is in de ruimte een doos achtergebleven met digitale reservekopieën van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) met namen, adressen, burgerlijke staat, nationaliteiten en Burgerservicenummers van inwoners.

Kwaadwillenden hebben sinds de sluiting van het gemeentehuis in 2006 de mogelijkheid gehad om bij de gevoelige gegevens te komen. Tot 2014 woonden er mensen anti-kraak en na die tijd was het via een deur aan de achterzijde een koud kunstje om het gebouw te betreden. Bovendien lag de sleutel van de kluis - waarin ook informatie lag - open en bloot op een vensterbank.

De Teylingse burgemeester Carla Breuer baalt van de situatie. „Dit had nooit mogen gebeuren. Onbegrijpelijk. Je hoort je spullen mee te nemen. Zeker als er gevoelige informatie bij zit.”

In de GBA wordt informatie bijgehouden van bijna vijfduizend inwoners van Warmond. De burgemeester weet niet of van iedereen gegevens op zolder lagen, omdat de digitale tapes waarop de informatie staat, beschadigd zijn en alleen met speciale software en apparatuur zijn uit te lezen.