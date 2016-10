Man zwaargewond bij val van trap in Sassenheim

Foto: Leon Gielen Bekijk Fotoserie

SASSENHEIM - Een man is donderdagmiddag zwaargewond geraakt toen hij van een trap viel in een pand aan de Hoofdstraat in Sassenheim.

Door Internetredactie - 13-10-2016, 18:40 (Update 13-10-2016, 18:45)

Foto: Leon Gielen

Onder meer werd de traumahelikopter opgeroepen om medische hulp te bieden.

Foto: Leon Gielen

Hulpdiensten zijn lang bezig geweest om de man te stabiliseren waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd.

De ambulance werd begeleid door vier politiemotoren en een politieauto.