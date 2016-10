Man steelt bundel post van postbode in Lisse

Foto: ANP

LISSE - In de Randmeerstraat in Lisse is een 27-jarige postbezorgster donderdag beroofd. Een man ging er met een bundel post vandoor.

Door Jan Balk - 14-10-2016, 10:40 (Update 14-10-2016, 10:40)

Op het trottoir zag de postbezorgster rond 15:30 uur een man met een donkere huidskleur en sportieve kleding staan. De bezorgster passeerde de man om naar de tuin van een hoekwoning te lopen, maar werd bij het tuinpad door de verdachte weggeduwd tegen een hek.

De man nam de post mee en ging er vandoor. Hij werd gevolgd door de postbezorgster. Verderop in de Randmeerstraat stapte de verdachte een wachtende zwarte auto aan de bijrijderskant in.

De 1 meter 80 lange slanke verdachte met een smal gezicht is rond de 30 jaar en heeft een donkere huiskleur. Hij droeg een honkbalpetje, een zware trainingsbroek, een zwarte sportieve trui van een gladde stof en donkere sportschoenen. De politie is op zoek naar getuige.