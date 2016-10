Katwijk beboet zichzelf voor bier schenken aan minderjarige

KATWIJK - De gemeente Katwijk heeft zichzelf symbolisch een boete van 1360 euro opgelegd voor het verstrekken van alcohol aan een minderjarige. De politieke partijen schenken het geldbedrag aan Stichting Kocon, een Katwijks samenwerkingsverband gericht op drugs- en alcoholverslaving.

Op de afscheidsreceptie van burgemeester Jos Wienen werd door de makers van internetplatform Podkat een ’lokjongere’ ingezet. Podkat liet zich daarbij inspireren door de gemeente zelf, die minderjarige zogeheten mystery guests inzet om te controleren of alcoholregels worden nageleefd.

De jongen die Podkat voor het klusje had gestrikt, haalde zonder problemen een glas bier bij de bar in de ontvangsthal van het gemeentehuis. Het tafereel werd op camera vastgelegd en online gezet. Podkat is een groep vrijwilligers die prikkelende video’s maakt over Katwijk.

PvdA-raadslid Nelly Smits stelde tijdens de raadsvergadering vragen over de kwestie aan waarnemend burgemeester Frank Koen. ,,Als het in ons eigen huis niet op orde is, moeten we heel voorzichtig zijn willen we andere huizen overhoop halen’’, vond ze.

Ze doelde daarmee op voetbalverenigingen die eerder dit jaar een geldboete kregen opgelegd voor het verkopen van alcohol aan een minderjarige of het niet vragen naar een identiteitsbewijs. Smits vindt dat het gemeentebestuur in de fout is gegaan en dus ook een boete moet krijgen. ,,Of schenk het bedrag aan een goed doel’’, gaf ze als optie.

Koen zei de video van Podkat als een ’ernstige waarschuwing’ te beschouwen, maar zag eigenlijk niets in het voorstel van het raadslid. Dien maar een motie in, was zijn reactie. ,,U vraagt, wij draaien’’, reageerde Smits. Ze kwam later op de avond met een motie, ondertekend door alle tien partijen, die ervoor zorgt dat de boete van 1360 euro naar Kocon gaat.