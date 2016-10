Lisse wil kosten azc in rekening brengen bij het COA

LISSE - Lisse gaat de kosten die in juni zijn gemaakt ter voorbereiding van de komst van een asielzoekerscentrum verhalen op het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Wethouder Adri de Roon verwacht dat in elk geval een deel van het geld dat de gemeente heeft uitgegeven wordt vergoed.

De Lissese politiek maakte deze week de balans op van een hectische junimaand rond de vestiging van een azc in het pand van Swets & Zeitlinger aan de Heereweg. Eigenaar Adriaan van Erk had het pand te huur aangeboden voor de opvang van asielzoekers. Het COA ging op het aanbod in en vroeg medewerking van de gemeente. Na de zomer trok het COA de aanvraag weer in, omdat er voor 2016 en 2017 al voldoende opvangplekken blijken te zijn in Nederland.

Wim Slootbeek (VVD) zei dat zijn fractie dit tijdens de raadsbehandeling in juni al heeft voorspeld. „Er waren destijds al signalen van lege bedden in de azc’s”, aldus de liberaal.

„Wij hadden die krantenberichten ook wel gezien”, reageerde De Roon. „Maar navraag bij de veiligheidsregio en het COA leerde dat de noodzaak er nog steeds was.” Slootbeek hield echter vol: „Het ging niet om een COA dat smeekte om ruimte, maar om een ondernemer die zijn gebouw graag wilde verhuren. Waarom kregen we geen cijfers? Die ondernemer had van ons wel even mogen wachten”, zei hij.

De andere partijen in de gemeenteraad waren het met De Roon eens dat de hele voorlichtings- en inspraakprocedure - met brieven huis-aan-huis en informatiebijeenkomsten - ’een zorgvuldig proces’ is geweest.

Guus Mesman (PvdA) vond de VVD gelijkhebberig. „De positie van een vastgoedeigenaar die een paar centen wil verdienen was voor ons totaal niet belangrijk. Alleen de vraag van het COA. En afgaand op de krantenberichten zou het best kunnen dat dit verzoek nog een keer komt. De situatie in de wereld is explosief.”

Een woordvoerder van het COA zegt dat het opvangorgaan geen geld heeft om claims te betalen van gemeenten waar toch geen azc komt. Eind oktober wordt dit onderwerp besproken aan de landelijke regietafel, waar dan ook de Commissarissen van de Koning en de veiligheidsregio’s aanschuiven.