Fietser gewond na botsing met trailer op fietspad in Sassenheim

SASSENHEIM - Bij de Jachthaven in Sassenheim is vrijdag een fietser tegen een trailer van een auto aangereden. De man raakte gewond en is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 14-10-2016, 13:01 (Update 14-10-2016, 13:10)

Een auto met trailer reed het fietspad op. De auto stond kort stil en de trailer blokkeerde een deel van het fietspad. De fietser reed tegen de trailer aan en kwam hard ten val.