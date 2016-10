Waslijst voorwaarden voor bibliotheeklocatie in Katwijk

KATWIJK - De nieuwe multifunctionele bibliotheek komt in de Noordzeepassage in Katwijk aan Zee. Althans, als eerst aan een waslijst voorwaarden wordt voldaan.

Door Alieke Hoogenboom - 14-10-2016, 15:18 (Update 14-10-2016, 15:18)

Een amendement van het CDA - gesteund door ChristenUnie, D66, De Lokalen, GemeenteBelangen en SGP - zorgt ervoor dat het pand in het winkelgebied pas van eigenaar Krol BV voor bijna zeven miljoen kan worden gekocht, als aan bepaalde eisen wordt voldaan. Dat kan dus nog even duren. Diezelfde partijen stemden donderdagavond tijdens de raadsvergadering voor de winkelpromenade in...