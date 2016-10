Winkeliers begrijpen niets van door SGP en CU aangewakkerde ophef over Halloween

KATWIJK - Een Halloweenoptocht voor kinderen, georganiseerd door de winkeliersvereniging Bosplein in Katwijk, zorgt op voorhand voor ophef in het dorp. ChristenUnie en SGP hebben bij de burgemeester aangedrongen op een verbod. Maar die is niet van plan de verleende vergunning in te trekken.

Door Paul de Vliegerp.de.vlieger@hollandmediacombinatie.nl - 15-10-2016, 9:00 (Update 15-10-2016, 9:00)

Het evenementje staat gepland voor maandag 31 oktober. Om 19.00 uur lopen de jongste kinderen, van 7 tot 10 jaar, hun optocht. Een uurtje later zijn de kinderen van 11 en 12 jaar aan de beurt. De winkeliersvereniging...