Te koop in Lisse: snippergroen met verkeersbestemming

LISSE - De gemeente Lisse heeft een stukje snippergroen aan de Visserkade voor 25.000 euro verkocht aan de bewoner van nummer 14. Alleen het bestemmingsplan moet nog even worden gewijzigd van verkeer naar wonen. De gemeenteraad spartelt tegen, maar de nietsvermoedende bewoner heeft er zijn tuin al laten aanleggen.

Door Ed Olivier - 15-10-2016, 7:34 (Update 15-10-2016, 7:34)

Wethouder Cees Ruigrok had het in de raadscommissie even benauwd, toen Martijn Tibboel (VVD) begon aan een pleidooi om van het stukje groen aan de Greveling een openbare toegang te maken tot het...