Andreasplein in Katwijk is over een half jaar autovrij

KATWIJK - De parkeerplaatsen op het Andreasplein in Katwijk aan Zee verdwijnen in maart. De herinrichting van het centrumgebied in de kustplaats begint wel pas in oktober volgend jaar.

Door Alieke Hoogenboom - 14-10-2016, 18:41 (Update 14-10-2016, 18:41)

De Katwijkse gemeenteraad besloot donderdag dat het Andreasplein niet al in januari, maar in oktober op de schop gaat. Daarna volgen direct de Princestraat, Voorstraat en Badstraat. Om tegemoet te komen aan de wens van de ondernemers aan het Andreasplein, worden auto’s over een half jaar al van het plein geweerd. Het is sowieso de bedoeling dat het nieuwe centrum een rustig en autoluw gebied wordt.

In het B en W-voorstel van twee weken geleden werd de raad nog gevraagd om bijna drie ton extra vrij te maken voor de aanpak van het centrum in de kustplaats. Op dat bedrag is op verzoek van de gemeenteraad nog eens 44.000 bezuinigd. De plantsoenbak aan de zuidkant van het plein gaat er niet meer komen. Het plein wordt zo groter, opener en de terrassen zijn beter bereikbaar, is de visie van B en W.

De nieuwe lantaarnpalen uit het ontwerp schrappen, zou nog een besparing van een ton zijn. Onder andere PvdA, D66 en Kies Katwijk voelen daar wel wat voor, maar de collegepartijen vinden de nieuwe lichtmasten belangrijk voor het straatbeeld. Wethouder Jacco Knape wil niet nog meer inboeten op kwaliteit, gaf hij aan.