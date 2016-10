Crea-boek beste idee van Katwijk

Foto Jordy Kortekaas Juryberaad tijdens de verkiezing van het beste idee van Katwijk.

RIJNSBURG - Een ’boodschappenweegbrug’ om lange rijen bij kassa’s in supermarkten te voorkomen en diefstal te verminderen. Het is een van de ideeën die vrijdagmiddag tijdens de verkiezing van ’Het beste idee van Katwijk’ werd gepresenteerd.

Door Marlies Vording - 14-10-2016, 20:32 (Update 14-10-2016, 20:32)

De wedstrijd is een initiatief van het Ondernemershuis Katwijk aan De Maessloot 3 in Rijnsburg. Vijf finalisten mochten zich bewijzen voor een jury, die de deelnemers op een aantal criteria beoordeelt. ,,We letten onder meer op de uitvoerbaarheid’’, legt jurylid Mikel de Jong uit, die werkzaam...