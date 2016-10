Damhert raakt klem in hek Rijnsburg

Leon Gielen Bekijk Fotoserie

RIJNSBURG - Een damhert is zondagochtend klem komen te zitten in een hek aan de Noordwijkerweg in Rijnsburg. Het dier zat met zijn achterpoot vast in het hek.

Door Daniël Mol - 16-10-2016, 9:59 (Update 16-10-2016, 9:59)

De poot van het hert was gebroken. Na overleg heeft de boswachter het dier uit zijn lijden moeten verlossen.