Toch flat in historische Hoofdstraat in Sassenheim

Illustratie Gemeente Teylingen Ontwerp van de ongeveer 70 meter lange flat.

SASSENHEIM - Ondanks de vele protesten komt er in de lommerrijke Hoofdstraat van Sassenheim een zeventig meter lange flat. Tegenstanders zeggen dat de entree van het dorp geweld wordt aangedaan. De Teylingse politiek is echter de mening toegedaan dat hoogbouw onvermijdelijk is.

,,In een ideale wereld heb je geen flats nodig’’, merkt VVD-raadslid Bob Keeven op. ,,Maar we wonen in het drukste stuk van Nederland dus je ontkomt er niet aan. Gelukkig is het ontwerp mooi. Ik denk dat dit de best...