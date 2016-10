Hondenpoep in Katwijk overal opruimen

KATWIJK - De poepstroken waar honden in de gemeente Katwijk hun behoefte mogen doen, worden opgeheven. Vanaf volgende maand geldt overal een opruimplicht voor baasjes. Ook op het strand moeten de drollen in de prullenbak worden gegooid.

Door Alieke Hoogenboom - 17-10-2016, 19:18 (Update 17-10-2016, 19:18)

De poepstroken die verdwijnen, liggen langs de Rijnmond en Industrieweg (Katwijk aan Zee) en de Overrijn (Katwijk aan den Rijn). De gemeente was verantwoordelijk voor het opruimen van die stroken, maar omwonenden hadden alsnog veel klachten over stankoverlast, vliegen en honden die naast de strook poepten.

Ook voor baasjes die met de viervoeters over het strand lopen, geldt een nieuwe regel, namelijk dat ze de drollen buiten het hoogseizoen moeten opruimen. De regel geldt voor het hele Katwijkse strand; van de grens met Noordwijk tot de grens met Wassenaar.

Voorheen was er tussen 1 oktober en 1 april - het laagseizoen - geen opruimplicht voor hondenbezitters. De afvalbakken staan in de winterperiode niet meer op het strand. De wandelaars kunnen de poepzakjes kwijt in de afvalbakken bij de strandafgangen.