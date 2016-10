Katwijk wil Cruyff Court op Rode Plein

Archieffoto Stoekenbroek Trapveld van de Cruyff Foundation.

KATWIJK - De gemeente Katwijk heeft het Rode Plein in de Molenwijk in Katwijk aan den Rijn op het oog om te transformeren tot Johan Cruyff Court. Dat is een trapveldje waar jongeren op kunnen sporten en spelen, en thema’s als respect, gezondheid, integratie en ontwikkeling centraal staan.

Door Alieke Hoogenboom - 17-10-2016, 20:06 (Update 17-10-2016, 20:06)

Op dinsdag 25 oktober houdt de gemeente om 19.30 uur een inspraakavond in de Otto Baronschool. Omwonenden worden geïnformeerd en ze kunnen laten weten wat ze van het idee vinden.

De aanleg van de ontmoetingsplek is een initiatief van Lions Club Katwijk Noordwijk ’De Brittenburg’ en de Johan Cruyff Foundation. De Lions Club stelt 92.500 euro beschikbaar. De aanleg kost tussen de 120.000 en 130.000 euro.