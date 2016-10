Politie valt appartementencomplex in Noordwijk binnen

NOORDWIJK - De politie heeft maandagavond een appartementencomplex aan het Rederijkersplein in Noordwijk omsingeld. Volgens getuigen zit er een gewapend persoon in één van de appartementen.

Door Daniël Mol - 17-10-2016, 22:58 (Update 17-10-2016, 23:04)

Het complex werd hermetisch afgesloten door tientallen gewapende agenten. Ook dragen zij kogelwerende vesten.

Omroep Bollenstreek meldt dat het om een vrouw met een pistool gaat. Zij zou onder invloed zijn van drugs.

[Update 23.00 uur]: De politie heeft de woning binnengevallen. Het is niet bekend of de verdachte is aangehouden.