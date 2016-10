Drainage moet einde maken aan grondwateroverlast Noordwijk

Foto Leidsch Dagblad Op het strand worden de drainagepijpen aan elkaar gelast. Uiteindelijk wordt in een keer 700 meter pijp onder de boulevard getrokken.

NOORDWIJK - De pijplijn op het Noordwijkse strand meet nog maar ruim vijftig meter. Ongeveer elk half uur wordt er een nieuw segment aan vastgelast, totdat er uiteindelijk een ’worm’ van zo’n zevenhonderd meter lang op het zand ligt. De drainage wordt daarna in zijn geheel op de boulevard gehesen om daar in de grond te worden getrokken. Een operatie die voorgoed een einde moet maken aan de grondwateroverlast in het directe achterland.

Door Peter van der Hulst - 18-10-2016, 9:29 (Update 18-10-2016, 9:29)

Enkele jaren geleden klaagden bewoners en ondernemers van de...