Damherten luisteren in Amsterdamse Waterleidingduinen

HDC Media Bronsttijd in de Waterleidingduinen. De damherten burlen.

DE ZILK - Het is half oktober en dat betekent dat de bronsttijd van de damherten - inclusief het indrukwekkende burlen door de mannetjes - in de Amsterdamse Waterleidingduinen weer volop aan de gang is.

IVN-Leiden houdt vrijdag vanaf 16.30 uur een excursie door het gebied waarbij naar de ’oerkreten’ van de herten wordt geluisterd.

De tocht start bij ingang De Zilk aan de Joppeweg 1. Opgeven kan via tel. 06-38341502 of nankovkampen@gmail.com. Het aantal deelnemers is beperkt.