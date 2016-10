Katwijk Marketing wil zich blijven verbeteren

KATWIJK - Blijf kritisch naar de organisatie kijken, ga door met wat werkt en neem afscheid van wat niet werkt. Dat is in het kort de boodschap die onderzoeksbureau LA Group Katwijk Marketing wil meegeven. ,,Voor ons een stimulans door te blijven gaan’’, zegt citymanager Piet de Vries.

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 19-10-2016, 8:00 (Update 19-10-2016, 8:00)

Zowel positieve bevindingen als kritiek in onderzoek

Volgens de onderzoekers die de organisatie drie jaar na de start onder de loep hebben gelegd, doet Katwijk Marketing het goed. De gemeente wordt op de kaart gezet en er wordt met buurgemeenten samengewerkt. Ook het toeristische bedrijfsleven is over het algemeen tevreden, blijkt uit gesprekken. Naast positieve bevindingen, wordt in het rapport ook kritiek geuit. Een aandachtspunt is dat de focus tijdens het evenementenplatform meer moet liggen op de inhoud van het werk en minder op successen. De Vries heeft dat advies opgevolgd ,,Voor de komende bijeenkomst heb ik een Leidse organisator uitgenodigd om te vertellen over haar werk. Zo wil ik het vaker aanpakken.’’

Ook op het KW! Label - een blijk van waardering die Katwijkse evenementenorganisaties kunnen krijgen - is het nodige aan te merken. Geef het label een duidelijke invulling óf schaf het af, is het advies. ,,Afschaffen doen we niet. We gaan meer doen dan we al deden. We praten mee over het nieuwe subsidiebeleid, willen faciliteiten ondersteunen en we motiveren het bedrijfsleven om te sponsoren.’’

Het verbeteren van de gastvrijheid in de kustplaats staat hoog op zijn lijst. ,,We scoren behoorlijk goed, maar het kan beter. Overal in Katwijk moeten bezoekers goede service krijgen, vind ik. Het zou mooi zijn als een horecamedewerker naast serveren, ook kan vertellen over de getijden van het water of hoe je met de bus bij de musical Soldaat van Oranje komt. Dat kan door medewerkers voor het zomerseizoen een cursus te laten volgen.’’

Het gemeentebestuur heeft voorgesteld om Katwijk Marketing in elk geval tot en met 2020 jaarlijks met 157.000 euro te financieren. ,,Marketing is een angstig begrip’’, zegt De Vries. ,,Er gaat veel geld naar toe en het levert weinig op, wordt vaak gezegd. Maar we merken echt dat het echt goed gaat in Katwijk. Er zijn meer bezoekers, de horeca doet het goed, evenals het winkelcentrum. In de Zwaaikom is meer reuring door de watertaxi. Daar zijn we trots op.’’