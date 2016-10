Celstraf geëist tegen betrapte en gefilmde inbreker

DEN HAAG/SASSENHEIM - Het bleek geen overbodige luxe dat een Sassenheims echtpaar een bevriend stel dit voorjaar vroeg op hun huis aan de Rijksstraatweg te passen tijdens hun vakantie. Toen de kennissen op die dag de woning binnenliepen, troffen ze twee inbrekers aan.

Door Hans Hemmes - 19-10-2016, 8:15 (Update 19-10-2016, 8:15)

Volgens justitie is een van de daders Abdellah el A. (24) uit Leiden. Hij hoorde gisteren bij de rechtbank vierenhalve maand celstraf eisen. De man ontkent. Een andere verdachte staat later terecht.

De kennissen zagen een vreemde scooter voor het huis staan. Ook was het slot van de achterdeur geforceerd. In het huis hoorden ze gestommel. Een inbreker maakte met een schroevendraaier dreigende stekende bewegingen toen hij opmerkte dat ze op heterdaad waren betrapt. De twee daders smeerden hem op de scooter, zonder buit. Het echtpaar hield het hoofd koel en wist de vlucht te filmen.

Bij een verkeerscontrole wordt maanden later Abdellah el A. aangehouden in een auto met inbrekerswerktuig. Politieagenten herkennen hem als een van de vluchtende inbrekers uit het filmpje. In de rechtszaal zegt hij niets met de inbraak te maken te hebben. „Woninginbraak is niet mijn manier, ik wil werken voor mijn geld.” De verdachte had zijn broer meegenomen naar de zitting. Die beweert dat A. op Bevrijdingsdag zijn auto had geleend om naar de markt in Leiden te gaan. ’Typisch’, vindt de aanklaagster. Waarom komt hij daar zo laat mee, vroeg ze zich af. Ze hield gisteren vast aan de beelden als bewijs: „De politie heeft hem herkend.”

Uitspraak over twee weken.