Nepagent berooft bejaarde bewoonster in Katwijk

KATWIJK AAN ZEE - In Katwijk aan Zee is een bejaarde bewoonster dinsdag slachtoffer geworden van een babbeltruc van een nepagent. De verdachte heeft meer dan 200 euro buit gemaakt.

Door Jan Balk - 19-10-2016, 7:50 (Update 19-10-2016, 7:50)

De verdachte droeg volgens een bericht van de politie op Facebook geen politiekleding, maar hij legitimeerde zich met een mapje waarin politieagenten hun legitimatiebewijs kunnen bewaren. De oplichter vertelde dat hij de sloten kwam inspecteren.

Het gaat om een blanke man van 1 meter 80 lang. Hij is rond de 50 jaar oud en heeft kort grijs haar. De verdachte had een grijs petje op en een grijs colbertjasje aan. De man had ook een bruinbeige broek aan. Hij sprak met een Amsterdams accent. De politie is op zoek naar getuigen.