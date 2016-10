Hillegommerbrug gaat tijdelijk dicht

Foto Leidsch Dagblad De Hillegommerbrug over de Ringvaart.

HILLEGOM - De Hillegommerbrug over de Ringvaart is van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 11 november afgesloten voor al het verkeer. De oeververbinding tussen Hillegom en Beinsdorp gaat op slot vanwege groot onderhoud. Voor fietsers en voetgangers komt er een noodbrug.

Door Van onze verslaggevers - 19-10-2016, 9:56 (Update 19-10-2016, 9:56)

Auto’s moeten twee weken omrijden vanwege onderhoudswerkzaamheden

Ook het scheepvaartverkeer heeft last van de werkzaamheden. Van maandag 24 oktober tot en met zaterdag 19 november kan de brug niet varend worden gepasseerd.

De Hillegommerbrug krijgt een nieuwe val, dat is het bewegende deel van het wegdek. Ook worden technische onderdelen vervangen. De brug wordt geschilderd, waar nodig wordt betonherstel uitgevoerd en de houten fuik in de Ringvaart wordt vervangen door een stalen exemplaar. Ook het brugwachtershuisje ondergaat een opknapbeurt.

Voor fietsers en voetgangers komt een tijdelijke brug over de Ringvaart. Deze komt ongeveer honderd meter ten noorden van de bestaande brug te liggen. Met de auto wordt het omrijden via Bennebroek, via de Leimuiderweg (N207) of via Lisse. Bus 57 - van Leiden via Noordwijkerhout, Hillegom en Beinsdorp naar Nieuw-Vennep - heeft tijdens de afsluiting een alternatieve route en stopt dan niet in Beinsdorp en ook niet bij een aantal haltes in Nieuw-Vennep.

Over het exacte tijdstip van de werkzaamheden aan de Hillegommerbrug ontstond overigens de afgelopen weken enige verwarring. Die werd onder meer gevoed door informatie op de website van de gemeente Haarlemmermeer die niet correspondeert met informatie op de site van Hillegom. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat het werk aanvankelijk eerder stond gepland. De gemeente Haarlemmermeer is de beheerder van de brug over de Ringvaart en voert de werkzaamheden uit.

In Beinsdorp verheugen sommige inwoners zich op een paar rustige weken in hun dorp. Want tijdens de ochtend- en avondspits is het normaal gesproken zeer druk op de Venneperweg.