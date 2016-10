Rechter: Miljoenenaandeel Parlevliet en Van der Plas naar broer

Foto Ko van Leeuwen Diederik Parlevliet (links) op het schip 'Mark'.

DEN HAAG/KATWIJK - Nico Parlevliet moet zijn belang ter waarde van 122,5 miljoen euro in het grootste visbedrijf van Nederland, het Katwijkse Parlevliet en Van der Plas (P&P), overdragen aan zijn broer Diederik (Diek). De Haagse rechter vindt dat de koopovereenkomst die twee jaar geleden is gesloten, rechtsgeldig is.

Door Roy Hazenoot - 19-10-2016, 20:00 (Update 19-10-2016, 20:00)

Nico Parlevliet bestreed twee weken geleden tijdens de zitting van de zaak dat er sprake was van een deal. Weliswaar had zijn dochter zijn aandeel in P&P verkocht voor het bedrag van 122,5...