Leids ziekenhuis bouwt locatie in Sassenheim

Foto Leidsch Dagblad Woonservicentrum Sassembourg in Sassenheim

SASSENHEIM - Sassenheimers, maar ook inwoners van omliggende dorpen, met gezondheidsproblemen hoeven binnenkort voor veel zaken niet meer naar het ziekenhuis. Dat komt omdat het Alrijne Ziekenhuis uit Leiden en Leiderdorp in woonservicentrum Sassembourg in Sassenheim een lokale afdeling aan het bouwen is.

Door Roy Hazenoot - 20-10-2016, 8:07 (Update 20-10-2016, 8:07)

Hierdoor kunnen patiënten vanaf begin volgend jaar voor cardiologie, dermatologie, KNO, radiologie, urologie, wondzorg en ouderengeneeskunde terecht in Sassenheim. Hoewel, de lokale afdeling wordt rustig opgebouwd. „Het is een groeiproces”, zegt Yvon van Egmond van Alrijne Zorggroep. „De eerste...